Policial militar salva bebê engasgado durante patrulhamento em Porto Murtinho

Um bebê de 11 meses foi salvo por um policial militar após se engasgar na noite de domingo (19), no bairro Cohab, em Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a equipe realizava rondas por volta das 22h30 quando avistou uma família em desespero. O pai segurava a criança, que estava aparentemente desacordada.

Diante da situação, o cabo Rulian, comandante da guarnição, realizou a manobra de tapotagem para desobstruir as vias aéreas do bebê. O procedimento teve sucesso e a criança voltou a respirar, apresentando sinais vitais.

Após o atendimento inicial, a família foi encaminhada ao hospital da cidade, onde foi constatado que o bebê estava em bom estado de saúde. Em seguida, todos retornaram para casa.