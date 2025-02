Boliviano é preso em Miranda após ingerir 170 cápsulas de cocaína

Suspeito foi encontrado em um ônibus intermunicipal após denúncia anônima

Um homem de nacionalidade boliviana foi preso em Miranda, no interior do Estado, ao ser flagrado transportando cocaína dentro do próprio corpo. Ele estava em um ônibus intermunicipal que seguia pela BR-262 e precisou de atendimento médico após ingerir 170 cápsulas da droga.

A abordagem ocorreu na tarde de ontem (19) após uma denúncia anônima indicar que um passageiro carregava entorpecentes. A Rádio Patrulha da Polícia Militar de Miranda e a equipe do Canil do 7º Batalhão da PM localizaram o veículo em um posto de combustíveis e realizaram a abordagem.

Os cães farejadores identificaram a presença de drogas e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram 13 cápsulas de substância semelhante à cocaína com o suspeito. O homem apresentava sinais de mal-estar e, ao ser questionado, confessou ter ingerido mais cápsulas. Ele foi levado ao Hospital de Miranda, onde exames confirmaram a presença de cerca de 170 cápsulas em seu estômago. O suspeito afirmou que receberia U$1.5 mil dólares pelo transporte da droga.

O destino final da cocaína não foi informado. A equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar acompanha o caso.