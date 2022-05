Miss e Mister Indígena 2022 são eleitos na Aldeia Jaguapiru

No sábado (30) foi dia de enaltecer a beleza dos Povos Originários do Brasil, com o concurso de Miss e Mister Indígena 2022, na escola municipal Tengatui Marangatu, localizada na Aldeia Jaguapiru.

A jovem Guarani, Ejekelhim Souares Veron, de 17 anos, e Jordan Charles Rodrigues, de 18 anos, da comunidade Kaiowá foram eleitos Miss e Mister Indígena 2022, respectivamente.

“O concurso é muito importante para incentivar os jovens indígenas a continuarem mostrando os valores culturais, além de engrandecer a tradição dos povos indígenas”, acredita o secretário municipal de Cultura, Francisco Chamorro, o Kinho.

O concurso é realizado em comemoração ao mês dos Povos Indígenas, e essa foi a 10ª edição realizada na comunidade, sendo o primeiro, após a pandemia da Covid-19. Os quesitos avaliados pelos jurados foram: simpatia, desenvoltura, traços indígenas, roupa típica e pintura corporal típica.

Os organizadores do concurso são: Indianara Ramires Machado, Micheli Alves Machado, Elias Moreira, Rubens Rosário Pinheiro, Nelson Francisco, Diana Davilã, Amirele Machado, Aginal do Rodrigues e Florismar Vargas.