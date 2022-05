Ceará enfrenta o Athletico-PR pela série A do Brasileirão

Ceará e o Athletico-PR se enfrentam neste sábado (7), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, no Paraná.

O Athletico-PR é o 16º colocado da tabela, com apenas três pontos em quatro jogos, ou seja, o time paranaense precisa da vitória para não correr o risco de finalizar a rodada na zona de rebaixamento. A situação do Ceará também não está fácil, o time soma os mesmos três pontos e aparece logo acima, em 15º.

O jogo será transmitido ao vivo pelo Furacão Live, plataforma de streaming do próprio clube paranaense, que é paga, e do canal do Casimiro, na Twitch.

Confira a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro 2022 :

Brasileirão Série A

16h30 – Atlético-MG x América-MG – Premiere

20h30 – Athletico-PR x Ceará – Premiere

Brasileirão Série B

16h30 – Operário-PR x Criciúma – SporTV e Premiere

19h – Vasco x CSA – Premiere

19h – Novorizontino x Ituano – SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h – Mirassol x Campinense – NSports

15h – Ferroviário x São José-RS – NSports

17h – Manaus x Confiança – TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

18h – Botafogo-PB x Altos-PI – NSports

19h – Brasil de Pelotas x Remo – NSports

