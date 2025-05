Papa Leão XIV recebe embaixadores nesta sexta; Alckmin representará Brasil na missa de posse

Nesta sexta-feira (16), o papa Leão XIV irá receber embaixadores de diversos países pela primeira vez desde sua eleição, incluindo o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.

A audiência marca o início das atividades diplomáticas do novo pontífice, eleito pelo conclave na última quinta-feira (8), após a morte do papa Francisco, ocorrida no dia 21 de abril. Leão XIV, anteriormente conhecido como cardeal Robert Prevost, entrou para a história ao se tornar o primeiro papa norte-americano da Igreja Católica.

A cerimônia oficial de posse será celebrada no próximo domingo (18), na Praça de São Pedro, no Vaticano. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), participará do evento em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve retornar ao país na quarta-feira (14) após uma série de compromissos internacionais na Rússia e na China.

A eleição de Leão XIV marca um momento de transição significativa para a Igreja Católica, que agora terá como líder um religioso nascido fora da Europa, fato ainda raro em sua história milenar. A expectativa é de que o novo pontífice promova um pontificado voltado à renovação pastoral e ao diálogo global.

A agenda do papa Leão XIV nos próximos dias inclui encontros com líderes religiosos, autoridades diplomáticas e organizações internacionais. A Santa Sé ainda não divulgou quais temas o novo papa pretende priorizar em seu início de papado, mas fontes ligadas ao Vaticano indicam que ele deve manter o foco em questões como justiça social, acolhimento de migrantes e meio ambiente, bandeiras já defendidas por seu antecessor.

Com informações do SBT News

