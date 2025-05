Prefeitura abre vagas para Ginástica Rítmica no Guanandizão e no Parque Jacques da Luz

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), está com 34 novas vagas abertas para aulas de Ginástica Rítmica em dois polos: sendo 17 no Ginásio Guanandizão e 17 no Parque Jacques da Luz. As novas turmas são voltadas para meninas de 7 a 10 anos e destinadas ao público iniciante.

As aulas no Ginásio Guanandizão acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h. Já no Parque Jacques da Luz, as turmas são às quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h.

As inscrições devem ser feitas presencialmente: No Ginásio Guanandizão, às segundas-feiras, das 7h às 8h e das 13h às 17h. No Parque Jacques da Luz, às quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h e das 13h às 17h.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4, certidão de nascimento, RG e CPF da aluna e do responsável, comprovante de residência, declaração escolar e atestado médico.

Atualmente, 272 meninas participam das atividades de Ginástica Rítmica oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande, desde a iniciação até o nível avançado. De acordo com a coordenadora de Ginástica Rítmica, Adenizia Julião, a abertura dessas novas turmas atende a uma demanda crescente.

“A procura por vagas na faixa etária de 7 a 10 anos tem sido grande, por isso estamos ampliando a oferta. Qualquer menina dentro da idade estipulada pode participar, mesmo sem experiência”, explica Adenízia.

O diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites, também destaca a importância da iniciativa. “A Ginástica Rítmica é uma modalidade que contribui não só para o desenvolvimento físico das crianças, mas também para aspectos como disciplina, coordenação e trabalho em equipe. Ampliar o acesso a essa prática é uma das nossas prioridades”, afirma.

Para maiores informações, basta entrar em contato pelo telefone: (67) 99645-2026.

Com Prefeitura de Campo Grande