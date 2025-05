Papa Leão XIV pede comunicação sem agressividade e defende liberdade de imprensa

Em sua primeira coletiva, pontífice destaca papel do jornalismo na construção da paz e na defesa da verdade

Em sua primeira entrevista coletiva após ser eleito, o papa Leão XIV fez um forte apelo por uma comunicação responsável, marcada pela busca da verdade e isenta de agressividade ou competição. Falando diretamente aos profissionais da imprensa, o pontífice pediu um jornalismo que não ceda à pressão do consenso a qualquer custo e que mantenha o compromisso ético com o amor e a dignidade humana.

“A paz começa em cada um de nós: no modo como olhamos os outros, ouvimos os outros, falamos dos outros. Neste sentido, o modo como comunicamos é de fundamental importância: devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens, devemos rejeitar o paradigma da guerra”, declarou Leão XIV, segundo o Vaticano.

O papa também manifestou solidariedade aos jornalistas presos em diversos países “por terem buscado e relatado a verdade” e defendeu a libertação de cada um desses profissionais. “A Igreja reconhece nessas testemunhas. Penso naqueles que relatam a guerra mesmo à custa da própria vida, a coragem de quem defende a dignidade, a justiça e o direito dos povos à informação. Porque só os povos informados podem fazer escolhas livres.”

Encerrando sua fala, o pontífice ressaltou que um dos grandes desafios contemporâneos é promover uma comunicação que supere a confusão da “torre de Babel”, marcada pela linguagem ideológica e carente de amor. “Por isso, o seu serviço, com as palavras que vocês usam e o estilo que vocês adotam, é importante.”

