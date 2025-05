Ação com serviços gratuitos chega ao bairro São Conrado neste sábado

Moradores poderão aproveitar atendimentos de saúde, lazer, cultura e orientação jurídica a partir das 8h

Um dos maiores bairros de Campo Grande, o São Conrado vai receber neste sábado (17) uma ação com serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cultura e bem-estar. A iniciativa faz parte da 23ª edição do programa “UEMS na Comunidade”, promovido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com apoio de instituições públicas e privadas.

O evento começa às 8h e será realizado na Escola Estadual Eliá França Cardoso, que fica na Rua Sarento Jonas Sérgio de Oliveira, 297, no Jardim São COnrado. A população poderá contar com atividades voltadas para todas as idades, como atendimentos médicos, corte de cabelo, oficinas, orientação jurídica e atrações culturais. Toda programação terá acessibilidade linguística garantida pela Divisão de Inclusão Educacional da UEMS.

Além da universidade, participam da ação o Governo do Estado, por meio de diversas secretarias, a Prefeitura de Campo Grande, o Instituto Nelson Wilians (INW), SENAI, Energisa, Águas Guariroba e outros parceiros.

Criado para aproximar a universidade da população, o programa já passou por vários municípios de Mato Grosso do Sul e ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos desde que começou. A edição deste sábado em Campo Grande será a primeira no São Conrado.

