ONU pede que países da América intensifiquem estratégias para vacinação contra sarampo

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) lançou um alerta epidemiológico por causa da identificação de novos casos de sarampo nas Américas e pede aos países da região que intensifiquem seus esforços para vacinação.

De acordo com a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), até 5 de outubro, foram registrados mais de 14 mil casos suspeitos da doença, com 376 confirmados em oito países — destes, 57% ocorreram em pessoas que não foram vacinadas.

Os Estados Unidos lideram a lista com 267 notificações, seguido por Canadá, com 82, e Argentina, com 11. Os mais afetados são crianças de um a nove anos e jovens de 20 a 29 anos.

Lacunas

Em 2023, a cobertura para a primeira dose da tríplice viral foi de 87% e de 76% para a segunda dose, abaixo do limite ideal de 95% para prevenir surtos. Por isso, a Opas pede que os Estados-membros implementem estratégias de busca ativa para detectar casos.

A agência alerta que é preciso trabalhar na implementação de medidas para controlar a propagação do vírus e proteger as populações mais vulneráveis, além de garantir uma resposta coordenada a surtos.

O sarampo é uma doença viral e contagiosa que pode causar complicações, como infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e inflamação do cérebro, conhecida como encefalite. Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse seca, irritação na pele e manchas vermelhas pelo corpo e irritação nos olhos.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais