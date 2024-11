Cooperação de instituições mais uma vez viabiliza transporte de órgão e garante transplante

A cooperação entre instituições no transporte de órgãos mais uma vez agiu para salvar uma vida nesta sexta-feira (1º). Dessa vez o trabalho envolveu as secretárias estaduais de Saúde e de Governo, além da Casa Militar e do Hospital do Pênfigo, para atender um paciente de Campo Grande, primeiro na lista de espera para realizar o transplante de fígado.

O órgão a ser transplantado estava em Porto Velho, capital de Rondônia, e foi buscado em uma aeronave Citation II, prefixo PS-EMS, pertencente à frota do Governo de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade da Casa Militar. O piloto Maurício de Carvalho e o co-piloto Adalberto Rodrigues de Moura também são vinculados ao Governo.

Junto deles uma equipe médica com três integrantes, ambos do Hospital do Pênfigo, participou do transporte. “A saída foi por volta das 6h, conduzindo a equipe médica que obteve sucesso na retirada, acondicionamento e transporte do órgão”, explica o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Paulo Gimenez. O pouso em Porto Velho aconteceu às 9h.

Já a decolagem da capital rondoniense aconteceu às 13h, com chegada às 16h em Campo Grande. Dali, a equipe médica seguiu para o hospital onde foi dada continuidade ao procedimento de transplante de fígado.

Por Agência de Notícias

