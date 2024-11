Mulher é agredida e jogada de camionete após recusa convite sexual em Eldorado

Uma mulher de 49 anos foi vítima de agressão na noite de sábado (2) em Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande, após pedir uma carona a um conhecido. O incidente aconteceu por volta das 22h, quando a vítima estava em um bar e se deparou com o suspeito, que estava no local para entregar bebidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher solicitou a carona para voltar para casa, já que ambos moravam nas proximidades, cerca de 100 metros um do outro. Ao entrar na camionete do homem, ele fez um convite sexual, perguntando se ela ficaria com ele naquela noite. Ao recusar, a mulher foi agredida com tapas no rosto.

A vítima tentou se proteger, mas acabou batendo a nuca na porta do veículo, o que resultou em uma lesão. Apesar do ataque, ela saiu do carro, mas o homem a convenceu a entrar novamente, prometendo levá-la para casa sem segundas intenções. Ao se aproximarem do destino, o agressor abriu a porta do caminhão e a empurrou para fora, fazendo-a cair no asfalto. Machucada e sem seu celular, que acredita ter perdido durante as agressões, uma mulher conseguiu acionar a Polícia Militar.

As autoridades estão investigando o caso e buscando responsabilizar os suspeitos pelas agressões.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais