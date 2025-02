Megaoperação Codesul combate crime organizado em quatro Estados antes do Carnaval

Ação integrada mobiliza mais de 2,3 mil policiais em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para reforçar a segurança nas fronteiras e divisas estaduais.

Uma megaoperação envolvendo forças de segurança de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi deflagrada nesta terça-feira (25) para reforçar o combate ao crime organizado no período que antecede o Carnaval. Batizada de Operação Codesul, a ação conjunta reúne 2.367 policiais civis e militares, além de um vasto aparato logístico, e seguirá até sexta-feira (28).

O foco principal da operação é coibir crimes transfronteiriços e interestaduais, como tráfico de drogas e armas, contrabando e furtos de veículos, que costumam aumentar nesta época do ano. Apenas nas primeiras 24 horas de atuação, em Mato Grosso do Sul, foram apreendidos 60 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, seis armas de fogo, 42 munições, cigarros e eletrônicos contrabandeados, além de oito veículos, sendo dois furtados ou roubados.

Com 1.757 policiais militares e 610 policiais civis em campo, a Operação Codesul também conta com 672 viaturas, 78 cães farejadores, drones, embarcações e uma aeronave para patrulhamento. O governo estadual destaca que o objetivo da ação é ampliar a presença das forças de segurança nas divisas e impedir que atividades criminosas comprometam a tranquilidade da população durante o Carnaval.

O balanço final da operação será divulgado na sexta-feira (28), quando serão detalhados os resultados das ações nos quatro estados participantes.

