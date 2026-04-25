Revoada Cultural leva shows, feira e intervenções artísticas ao centro de Campo Grande nos dias 30 e 31 de maio

Evento gratuito reúne artistas locais, gastronomia e diferentes expressões culturais em dois dias de programação

Campo Grande recebe, nos dias 30 e 31 de maio, a Revoada Cultural, evento que leva ao centro da Capital uma programação gratuita com atrações artísticas e feira cultural. As atividades acontecem das 12h à meia-noite, no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Rua Maracaju.

A proposta é reunir diferentes manifestações culturais, como música, dança, teatro, literatura e cultura urbana, em dois dias de programação aberta ao público. Ao longo das apresentações, o público terá acesso a gêneros como sertanejo, samba, rock, MPB, hip hop, eletrônico e forró, além de intervenções culturais e batalhas de rima.

O evento também contará com uma Feira Cultural, com expositores de Campo Grande nas áreas de gastronomia e artesanato, valorizando produtores locais e ampliando o acesso da população a diferentes expressões culturais.

De acordo com o diretor da Revoada, Carlos Porto, o projeto busca ampliar o acesso à cultura e ocupar o espaço público com diferentes expressões artísticas. “O projeto Revoada vem pra ficar em Campo Grande, para fazer com que as intervenções culturais que lá vão acontecer sejam manifestações de arte. É a cultura em todas as suas vertentes: dança, teatro, literatura, música e a população vai receber gratuitamente todas essas ações”.

A Revoada Cultural é uma realização do Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mais informações e novidades da programação serão divulgadas ao longo dos dias nas redes sociais oficiais do evento, no @revoadaculturalcg.