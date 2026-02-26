Inflação que reajusta aluguel registra queda em fevereiro e acumula recuo de 2,67% em 12 meses

Índice usado em contratos e que influencia preços na economia caiu 0,73% no mês, após alta registrada em janeiro

A inflação usada como base para reajustar contratos de aluguel caiu 0,73% em fevereiro, após ter registrado alta de 0,41% em janeiro. Com o resultado, o indicador acumula queda de 0,32% no ano e recuo de 2,67% nos últimos 12 meses.

O índice é calculado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e mede a variação de preços em diferentes áreas da economia, desde produtos vendidos entre empresas até itens consumidos pelas famílias e custos da construção civil.

Em fevereiro do ano passado, essa inflação havia subido 1,06% no mês e acumulava alta de 8,44% em 12 meses.

A principal influência para a queda registrada agora veio da redução nos preços de produtos vendidos entre empresas, que recuaram 1,18% em fevereiro, após terem subido 0,34% em janeiro. Segundo o economista da FGV, André Braz, o resultado foi puxado principalmente pela queda nos preços do minério de ferro, da soja e do café.

Os preços para o consumidor também subiram menos. O índice que mede a inflação para as famílias ficou em 0,30% em fevereiro, abaixo dos 0,51% registrados em janeiro. Houve desaceleração principalmente nos grupos Alimentação, Saúde e Cuidados Pessoais, Educação, Transportes e Vestuário. Já Habitação, Despesas Diversas e Comunicação apresentaram aumento maior do que no mês anterior.

Na construção civil, os custos avançaram 0,34% em fevereiro, abaixo da alta de 0,63% registrada em janeiro. A desaceleração ocorreu principalmente porque os reajustes da mão de obra perderam força em relação ao começo do ano.

Segundo Braz, além da queda nos preços de produtos importantes para a economia, a redução no ritmo de aumento das mensalidades escolares e dos custos da construção também contribuiu para o resultado mais baixo registrado em fevereiro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram