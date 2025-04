Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 51 milhões nesta quinta-feira

No Estado, as apostas podem ser feitas até as 18h; sorteio acontece às 19h com transmissão ao vivo

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 51 milhões no sorteio desta quinta-feira (3). O concurso 2.848 será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números escolhidos, custa R$ 5.

No último sorteio, realizado na terça-feira (1º), ninguém acertou as seis dezenas, o que fez o prêmio acumular. Na ocasião, 125 apostas fizeram a quina e levaram pouco mais de R$ 26 mil cada. Outras 6.954 apostas acertaram quatro números e receberam cerca de R$ 678.

Para concorrer ao prêmio principal, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Além da aposta tradicional, é possível optar pela “Surpresinha”, que escolhe os números de forma aleatória, ou pela “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta em vários concursos consecutivos.

A probabilidade de ganhar varia de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas. No jogo simples, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Caso um único apostador leve o prêmio máximo e invista na poupança, poderá receber um rendimento mensal de aproximadamente R$ 306 mil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram