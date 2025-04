Quadrilha especializada em furtos de caminhões é desarticulada e um homem vai preso em Naviraí

Operação já prendeu três suspeitos anteriormente e caminhões roubados eram avaliados em R$ 833.000

Na manhã desta quarta-feira (3), a operação “Carga Pesada” foi deflagrada para desarticular um grupo criminoso especializado no furto de caminhões em Naviraí. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva.



As investigações tiveram início em março deste ano, quando trê suspeitos de 33,19 e 21 foram presos em flagrante por envolvimento em seis furtos de caminhões ocorridos no município entre dezembro de 2024 e março de 2025.

Os caminhões furtados eram avaliados R$ 833.000,00 e apenas três deles foram recuperados.

Nesta etapa mais recente da operação “Carga Pesada”, foram apreendidas drogas, armas de fogo, munições, dinheiro e objetos furtados. resultando na prisão em flagrante de dois homens de 33 e 24 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Um mandado de prisão contra um deles, já foi expedido e cumprido. O indivíduo de 24 anos foi identificado como quarto integrante do grupo, além de outros três suspeitos que ainda sob apuração. A busca e apreensão nas residências dos investigados.

As investigação para identificar e capturar outros envolvidos na quadrilha especializada em furto de caminhõs continuam.

