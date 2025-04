Agora é Lei: Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o Herpes-Zóster é instituída em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei n. 7.393, de 1º de abril de 2025, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o Herpes-Zóster.

A iniciativa será realizada anualmente na primeira semana de junho e tem como objetivo promover a ampla divulgação sobre o Herpes-Zóster, abordando suas características, sintomas, causas, tratamento e, principalmente, as medidas preventivas.

A importância da conscientização – O Herpes-Zóster, popularmente conhecido como “cobreiro”, é uma infecção viral causada pelo mesmo vírus da catapora, que pode ser reativado na fase adulta, provocando dores intensas e lesões na pele. A falta de informação faz com que muitas pessoas não reconheçam os primeiros sinais da doença, o que pode levar a complicações sérias, como a neuralgia pós-herpética, uma condição que causa dor crônica.

Para combater esse cenário, a nova lei estabelece uma série de ações durante a Semana Municipal, incluindo:

– Campanhas educativas para disseminar informações e combater o preconceito sobre a doença;

– Palestras, debates e seminários para aprofundar o conhecimento da população e dos profissionais de saúde;

– Divulgação em meios de comunicação e distribuição de materiais educativos nos estabelecimentos de saúde pública;

– Treinamento de profissionais de saúde para melhorar o diagnóstico e o tratamento do Herpes-Zóster.

Parcerias para ampliar o alcance – Para fortalecer as ações da Semana Municipal, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais, além de universidades e associações multidisciplinares ligadas à saúde.

Compromisso com a saúde pública – Autor da lei, o vereador Dr. Victor Rocha destacou a importância da iniciativa: “O Herpes-Zóster é uma doença que pode causar muito sofrimento, especialmente entre idosos e pessoas com imunidade baixa. Com informação e prevenção, podemos evitar complicações e garantir um tratamento adequado para quem precisa. Nossa missão é salvar vidas e fortalecer a saúde pública.”

A Lei n. 7.393/2025 já está em vigor e reforça o compromisso de Campo Grande com a prevenção e o bem-estar da população.

Por Assessoria do Vereador

