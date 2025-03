Homem é preso após matar colega a facadas no Portal Caiobá

Crime ocorreu durante a madrugada após consumo de álcool e drogas; suspeito alega não se lembrar dos fatos

Na madrugada deste sábado (29), Mizael Estra Paim, de 40 anos, foi detido em flagrante após assassinar a facadas um homem identificado apenas como “Robinho” em uma residência no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após Mizael invadir uma casa nas proximidades. Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito já contido pelo morador. O sobrinho de Mizael relatou que seu tio havia chegado em casa na noite anterior acompanhado de “Robinho”. Os dois passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas e consumindo cocaína.​

Em determinado momento, Mizael pediu ao sobrinho que se recolhesse. Enquanto estava deitado, o jovem ouviu uma discussão entre os dois homens. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou “Robinho” caído no chão da cozinha, ensanguentado, enquanto Mizael segurava uma faca e aparentava estar transtornado. O sobrinho fugiu do local e viu quando o tio entrou em uma área de matagal.​

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. Mizael foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Durante o interrogatório na delegacia, afirmou não se lembrar dos fatos, mencionando apenas que havia chegado do trabalho acompanhado da vítima, a quem conhecia apenas como “Robinho”. A identidade completa da vítima ainda não foi confirmada devido à ausência de documentos pessoais. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

