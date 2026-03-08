Domingo terá calor de até 37°C e previsão de tempestades em Mato Grosso do Sul

O domingo (8) deve começar com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica mudança no tempo ao longo do dia, com possibilidade de chuvas e tempestades em diversas regiões do estado.

As temperaturas continuam elevadas, podendo atingir máximas entre 33°C e 37°C. Além do calor, a umidade relativa do ar deve ficar baixa, variando entre 20% e 40%, principalmente na metade sul do estado.

Nas demais regiões, a tendência é de aumento da nebulosidade, com chance de pancadas de chuva isoladas. Entre a tarde e a noite, as condições para instabilidades atmosféricas aumentam em todo o estado, com previsão de chuvas mais intensas e tempestades.

As instabilidades podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e, em alguns pontos, até queda de granizo. Esse cenário ocorre por causa do avanço de uma frente fria pelo oceano, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e ao calor combinado com a umidade disponível na região.

Os ventos devem soprar do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-36°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-34°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-36°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-32°C

Com informações do CEMTEC