Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões neste sábado; sorteio será às 18h no horário de MS

Apostas podem ser feitas até uma hora antes; jogo simples custa R$ 6



Quem apostar na Mega-Sena neste sábado (12) concorre a um prêmio acumulado de R$ 38 milhões. O sorteio do concurso 2.887 será realizado às 18h no horário de Mato Grosso do Sul, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É possível acompanhar o sorteio ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias.

As apostas podem ser feitas até as 17h no horário local, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site da Caixa. O valor mínimo para participar é de R$ 6, que dá direito a escolher seis dezenas.

