Homem é esfaqueado durante a madrugada em Campo Grande; suspeito fugiu

Vítima de 39 anos foi atingida em várias partes do corpo após briga em conveniência no Jardim Parati

Ferido no abdômen, tórax, costas e perna esquerda, um homem de 39 anos deu entrada na UPA Leblon durante a madrugada deste sábado (12), após ser esfaqueado em uma conveniência no Jardim Parati, em Campo Grande. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

A vítima foi surpreendida pelas costas durante uma briga. O autor, que fugiu do local logo após o ataque, ainda não foi identificado.

Quem socorreu o homem foi um desconhecido, que o levou até a unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada depois que a vítima já havia sido atendida. Equipes da perícia e da Polícia Civil também estiveram na conveniência para iniciar os levantamentos.

Até o momento, o agressor não foi localizado.

