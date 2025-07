Colisão entre veículos na MS-134 fere seis pessoas; crianças estão entre as vítimas

Impacto entre picape e carreta carregada de milho interditou a rodovia na noite de sexta-feira (11)



Seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças, em um grave acidente registrado por volta das 23h de sexta-feira (11), na MS-134, no município de Batayporã, região sul de Mato Grosso do Sul. A batida envolveu uma picape e uma carreta e interditou totalmente a rodovia após o tombamento de um dos veículos.

Segundo o Nova Notícias, a picape seguia no sentido Batayporã–Nova Andradina quando o motorista perdeu o controle, atingiu uma placa de sinalização, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Na contramão, acabou colidindo com uma carreta Scania carregada com milho, que trafegava no sentido oposto.

O impacto foi forte o suficiente para fazer a carreta tombar, espalhando toda a carga sobre o asfalto e fechando os dois sentidos da pista. Havia cinco ocupantes na cabine do caminhão. Duas pessoas, uma mulher e uma criança, ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas por equipes de emergência.

O condutor da picape sofreu ferimentos graves. As demais vítimas, incluindo as crianças, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional de Nova Andradina.

Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e agentes de resgate atuaram no local durante a madrugada. A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades responsáveis.

