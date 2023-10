Mais um município da Serra Catarinense decreta situação de emergência por conta das chuvas

A situação, até o momento, são de que 10 municípios na região da Serra já decretaram situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, os locais mais graves são em Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Lages.

O coordenador regional da Defesa Civil, sargento Elizandro, explicou que é esperado, com o retorno das chuvas, um novo alerta para os municípios da Serra, “Agora com a pausa nas chuvas, nesses últimos dois dias, temos uma melhora no cenário, porém quarta e quinta-feira com o retorno das chuvas, requer um pouco mais de atenção todos os municípios estão em situação de alerta”.

Municípios em situação de emergência

O município de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, decretou situação de emergência, nas áreas afetadas pelas chuvas intensas dos últimos dias.

O decreto assinado pelo prefeito Fabiano Baldessar foi publicado na tarde desta segunda-feira (9). A medida, conforme Baldessar, teve por base a ocorrência de chuvas intensas nos últimos dias, afetando a área urbana e a área rural e resultando em danos e prejuízos para o município.

“Além disso, a situação tende a se agravar ao longo dos próximos dias, mesmo após cessarem às chuvas, tendo em vista o risco de inundação gradual pelo elevado nível do Rio Canoas”, apontou o prefeito, bastante preocupado com a possibilidade de uma nova enchente no município.

O Rio Canoas, nesta segunda-feira, (09), está com o nível de 7,32 metros. O agravante é que os municípios como, por exemplo, Bocaina do Sul e Rio Rufino, estão com o nível de 9,62 e 10 metros, respectivamente.

“Isso preocupa bastante, pois essa água vai descer para nós, e o Rio Canoas continua subindo mesmo após às chuvas cessarem”, afirmou o prefeito otaciliense.

Atualmente,14 famílias já deixaram suas moradias, com auxilio da Prefeitura da Municipal e Defesa Civil, sendo que a maioria delas estão abrigadas em casas de parentes. Às famílias que não tem para onde ir, estão sendo alojadas nos salões das Igrejas São José, no bairro Pinheiros, e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Fátima.

A tendência, de acordo com o responsável pela Defesa Civil do Município, Nivaldo Felisbino, é que mais de 30 famílias deixem suas residências nos próximos dias.

Além de Otácilio, outras cinco cidades da região decretaram situação de emergência, são elas: Lages, Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici.

O que muda com o decreto de emergência?

O decreto de emergência agiliza a captação de recursos a fim de restabelecer a normalidade nos municípios. Possibilita compras e obras públicas emergenciais, com dispensa de licitação, além de garantir formalizações para o recebimento de recursos federais.

A medida traz agilizada na assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas para arrecadação dos recursos necessários.

Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: