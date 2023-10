MS 46 anos: Para celebrar a data tem evento no Parque das Nações com Gabriel Sater

Para celebrar os 46 anos de Mato Grosso Sul, uma grande comemoração será realizada no Parque das Nações Indígenas. Com uma programação voltada para todas as idades, haverá contação de histórias, exposição de artesanato, feira gastronômica e outras potências da economia criativa regional. Violas pantaneiras e a música erudita são os destaques do evento, que conta com atrações de renome nacional, como Gabriel Sater, Paulo Simões, além do maestro Eduardo Martinelli. O evento é realizado hoje (11), a partir das 15 horas, com entrada gratuita.

Ressaltando a força e a originalidade cultural da região pantaneira combinada à pluralidade de ritmos fronteiriços, o destaque da noite é reservado à viola pantaneira de Gabriel Sater e Paulo Simões. Cantor, compositor, instrumentista e ator, o multiartista Gabriel Sater é a atração principal da noite. O filho primogênito de Almir Sater começou a seguir os passos do pai em 1990. Desde então, teve quatro álbuns divulgados, com estilo semelhante ao do pai em moda de viola e música instrumental. Em apresentação especial para o evento de hoje, Gabriel traz ao público sul-mato-grossense o seu show “Noites Pantaneiras”. Com o repertório composto por músicas do seu álbum “Erva-Doce”, lançado em 2022 e um dos concorrentes ao Grammy Latino 2023, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, Gabriel revela, em entrevista ao jornal O Estado, ansiedade e entusiasmo em cantar para o público de casa, em um evento tão importante.

“Estou me sentindo muito feliz e muito honrado em estar neste evento belíssimo, que celebrará a criação do nosso Mato Grosso do Sul. São 46 anos celebrados em um evento cheio de artistas maravilhosos, então estou realmente muito lisonjeado de fazer parte dessa festa. Além disso, estou muito ansioso, pois foram várias semanas pensando nesse evento. Desde o momento que fui convidado, já comecei a pré-produção com a minha equipe e com todos os talentos que formam minha banda, que estará presente comigo durante a apresentação. Estou muito feliz mesmo e não vejo a hora de o público de casa conhecer meu show, que tem rodado grande parte do país desde que saí da novela ‘Pantanal’”, revela o cantor.

Outra atração de sucesso do evento é o artista e coautor de “Trem do Pantanal”, Paulo Simões, que traz ao público o seu projeto “Violas Pantaneiras”. Com alguns convidados especiais, Simões reúne, ao som da viola, ritmos fronteiriços como polca, modas, rancheiras e guarânia, aliados à poesia de suas composições sobre a cultura sul-mato-grossense.

As atrações iniciam às 15 horas, com apresentação do Batucando Histórias, que mescla histórias e folclore com textos e melodias autorais. Em seguida, sobe ao palco do evento o maestro Eduardo Martinelli. Atualmente maestro da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, o instrumentista e criador musical já atuou em colaborações com músicos de países como EUA, Suíça e Espanha. Além de ser um dos diretores musicais responsáveis pelos concertos de música brasileira apresentados em Dubai.

Celebrando Mato Grosso do Sul

Diante de seus 46 anos, Mato Grosso do Sul destaca-se por sua população multiétnica e pela pluriculturalidade, pela exuberância da fauna e flora do seu espaço geográfico e revela seus atributos e jovialidade em relação a outros Estados. Em 1977, proveniente do desmembramento da área que formava o Estado de Mato Grosso, é apenas onze anos mais velho que o caçula Tocantins, criado em 1988. Desde então, o Estado sul-mato-grossense, composto por 79 municípios, entranhado entre os rios Paraguai e Paraná, vizinho da Bolívia e Paraguai, desenvolveu-se e é permeado por memórias e relatos do povo pantaneiro, dos povos originários, migrantes e imigrantes, que revelam-se em sua gastronomia, arte, costumes e música.

Perante sua farta multiculturalidade e em celebração a mais de quatro décadas de história e desenvolvimento que, em comemoração aos seus 46 anos, o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes, afirmou que o show é um presente para a população. “Será um momento de grande celebração do desenvolvimento do nosso Estado. A festa terá muitas surpresas, shows fantásticos, além de barracas com economia criativa e praça de alimentação.

Será um dia de muita alegria para todos, venham para o Parque”, convida.

O secretário da Setescc, Marcelo Miranda, sobre a programação que vai desde modas de viola a música erudita, ressalta que “é sabido que o Estado de Mato Grosso do Sul, possui características que o distingue dos demais Estados da nação. Apesar dos seus 46 anos de criação, o Estado é cravejado de histórias, bem antes de sua existência política. Além de permeado de povos de várias origens, credos, raças e etnias que ultrapassam o tempo e as gerações, resultando na formação de uma malha cultural diversificada. Isso nos motiva a apresentar e oferecer uma programação diversificada, que são singularidades que diferencia o Mato Grosso do Sul de outros Estados brasileiros”, explica Marcelo.

Conforme conclui e destaca Eduardo Mendes, proporcionar um evento com tantos destaques regionais de renome é uma forma de valorizar a música e a arte sul-mato-grossense.

“A Fundação de Cultura é responsável pelo incentivo e execução das diversas práticas e manifestações artísticas e culturais de Mato Grosso do Sul. Democratizar o acesso a todas as expressões artísticas, fomentar o mercado cultural é o nosso dever. Shows como esse, sem dúvida nenhuma, propiciam momentos de integração e a formação de plateias que possam consumir sua própria cultura”, finaliza.

