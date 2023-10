Em busca de conscientização, exposição fotográfica traz cenas de maus-tratos e abandono de animais

A partir de segunda-feira (16) até o dia 21 de outubro, o Pátio Central Shopping receberá a exposição fotográfica ‘Sinta na Pele’, com fotografias de maus-tratos aos animais, de casos ocorridos em Mato Grosso do Sul. São imagens de animais que foram resgatados de situação de maus-tratos e violência.

Um dos responsáveis pela exposição e protetor independente, Bruno Nóbrega, destaca que é preciso mais campanhas sobre os maus-tratos aos animais. “A intenção dessa mostra fotográfica é sensibilizar a população, chocar um pouco. Nós vemos campanhas extensivas sobre trânsito, acidentes, trabalho escravo, mas nem tanto sobre os maus-tratos”.

Cada foto terá um card com informações sobre o caso, onde ocorreu e se o responsável pelo crime foi identificado e preso. “Os casos de maus-tratos estão cada vez mais subindo no nosso Estado, cada vez mais aumentando as denúncias, o abandono. Então essa exposição é para as pessoas irem lá ver isso”.

A exposição conta com mais de 90% das fotos de casos ocorridos no Estado. Além do Pátio Central, ela passará por alguns pontos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul em busca da conscientização.

Maus tratos a animais

Maus tratos são atos ou omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. A prática é considerada crime e a denúncia é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/98 e pela Constituição Federal Brasileira, de 05/10/88.

Nóbrega ressalta que grande parte da população ainda não sabe quais são os maus-tratos previstos em lei, e que é importante educar e esclarecer sobre essas questões.

“Muita gente acha que os maus-tratos é apenas envenenar um animal, mutilar ou matar ou animal mas não, tem uma série de coisas que a população não sabe e que são maus-tratos. Por exemplo, deixar um cachorro com uma corrente curta por muito tempo, num lugar pequeno, muito sujo ou sem higiene, é considerado maus-tratos. Sem alimento, água e sol também, então as pessoas precisam se atentar a isso e a população precisa denunciar”, reforça.

Para mais informações, entre em contato com o Bruno Nóbrega pelo telefone: (67) 99146-0990.

Onde denunciar

Delegacias de polícia – O boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia, inclusive eletronicamente, haja vista que muitas delegacias já dispõem do serviço de registro em seus sites. Alguns municípios e estados possuem, inclusive, delegacias especializadas em meio ambiente ou na defesa animal, como é o caso do município de Campo Grande em que as denúncias devem ser feitas à DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) através do telefone (67) 3325-2567 / 3382-9271 ou diretamente pelo endereço Rua Sete de Setembro, nº 2.421 – Centro. Em caso de dúvidas pode-se entrar em contato por meio do e-mail [email protected].

Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande – MS – É possível realizar denúncias através do telefone (67) 3313-5000 / (67) 3313-5001 todos os dias e durante até às 21:00 durante a semana, sábado, domingo e feriado das 07:00 às 22:00. Ouvidoria SUS (67) 3314-9955 em horário de expediente da prefeitura. E também as denúncias podem ser realizadas de forma presencial na própria sede do Centro de Controle de Zoonoses.

Ministério Público – A denúncia de prática maus-tratos contra animais pode ser feita diretamente ao Ministério Público, que tem autoridade para propor ação contra os que desrespeitam a Lei de Crimes Ambientais. O registro pode ser feito pelo site do Ministério Público Federal ou pelas ouvidorias dos Ministérios Públicos estaduais.

PMA (Polícia Militar Ambiental: também é possível realizar denuncias por meio da polícia militar ambiental, no telefone (67) 3357 1500.