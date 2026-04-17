Lula inicia agenda na Europa com foco em parcerias estratégicas e economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Barcelona na noite de quinta-feira (16) para dar início a uma agenda oficial na Europa que inclui compromissos na Espanha, Alemanha e Portugal. A viagem reúne encontros políticos, fóruns multilaterais e reuniões com lideranças empresariais.

De acordo com o Palácio do Planalto, a missão internacional tem como objetivo fortalecer parcerias estratégicas, impulsionar a reindustrialização brasileira e ampliar o debate sobre temas globais, como defesa da democracia, redução das desigualdades e enfrentamento da crise climática. Ao todo, 14 ministros acompanham o presidente, além de outras autoridades.

Espanha abre agenda com cúpula bilateral

O primeiro compromisso ocorre nesta sexta-feira (17), durante a 1ª Cúpula Brasil–Espanha, no Palácio de Pedralbes. O encontro prevê reuniões entre chefes de governo e ministros dos dois países, além da assinatura de acordos em áreas como economia, ciência, tecnologia, saúde, cultura e empreendedorismo.

A Espanha é atualmente a oitava maior parceira comercial do Brasil, com fluxo de comércio de US$ 12,6 bilhões em 2024 e superávit brasileiro de cerca de US$ 4,96 bilhões. O país também figura entre os principais investidores no Brasil.

Ainda em território espanhol, Lula participa no sábado (18) da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, iniciativa internacional voltada à cooperação entre governos na defesa de regimes democráticos.

Alemanha terá foco industrial e acordos bilaterais

Na sequência, a comitiva segue para Hannover, onde o Brasil participa como país parceiro da Feira Industrial de Hannover, considerada a maior do setor no mundo.

Durante a passagem pela Alemanha, entre os dias 19 e 20 de abril, o presidente também participa da 3ª Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre os dois países. A expectativa é de que cerca de dez acordos bilaterais sejam firmados, reforçando a cooperação econômica e tecnológica.

Viagem termina com encontros em Portugal

A última etapa da viagem será em Lisboa, no dia 21. Lula terá reuniões com o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, e com o presidente António José Seguro.

Na pauta, estão temas da relação bilateral, incluindo cooperação nas áreas de aviação, ciência, tecnologia e inovação, além de discussões sobre imigração e combate à xenofobia.

A agenda internacional reforça a estratégia do governo brasileiro de ampliar relações comerciais e diplomáticas com países europeus, além de fortalecer a presença do Brasil em debates globais.

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