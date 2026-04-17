Uniderp faz atendimentos a população para declaração do Imposto de Renda

Muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre como fazer corretamente sua declaração de Imposto de Renda. Pensando nisso, a Uniderp disponibiliza um serviço gratuito de orientação e auxílio à população.

O atendimento é realizado pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da instituição, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil em parceria com universidades, com o objetivo de oferecer orientação gratuita à população sobre questões fiscais, como CPF, imposto de renda e regularização de pendências.

“Aqui na Uniderp, nós fazemos parte desse projeto, prestando esse atendimento à comunidade e, ao mesmo tempo, proporcionando aos alunos uma formação prática supervisionada. Trata-se de uma iniciativa que aproxima a universidade da sociedade, amplia o acesso à informação e fortalece a cidadania fiscal”, acrescenta a professora do curso de Ciências Contábeis, Cibellen Melo.

Os atendimentos, que acontecem na universidade às quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h, contam com estudantes capacitados e supervisionados por professores da área, garantindo suporte qualificado e seguro durante todo o processo de declaração.

Além dos dias fixos na unidade, também terão ações externas: no Pátio Central Shopping, no dia 18 de abril e no dia 30 de maio, das 9h às 14h; no Shopping Bosque dos Ipês, no dia 25 de abril, das 10h às 14h; na unidade da Receita Federal do Brasil, no dia 28 de abril, das 8h às 12h; e na Escola Municipal Dr. Eduardo Olimpo Machado, no dia 23 de maio, também das 8h às 12h.

É importante que o contribuinte leve seus documentos e esteja com a conta no Gov.br ativa nos níveis prata ou ouro, pois isso facilita o acesso aos serviços e agiliza o atendimento.

Serviço

Atendimento para Declaração de Imposto de Renda;

Local: Uniderp (Av. Ceará, 333 – Miguel Couto), no NAF – térreo do Bloco 8;

Dias e horários: quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h.