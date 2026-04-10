Kassab diz que PSD segue com Tarcísio e minimiza conversas com Haddad

Foto: Agência Brasil e divulgação
Foto: Agência Brasil e divulgação

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido permanece “muito firme” no apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apesar de recentes conversas com o ex-ministro e pré-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT).

A declaração foi dada após um jantar com empresários, em meio a especulações sobre possíveis mudanças no cenário político paulista. Kassab confirmou que trocou mensagens com Haddad, mas minimizou o conteúdo da conversa.

“Ele enviou uma mensagem de Feliz Páscoa e eu retribuí. Até posso, porque discutir políticas públicas e ideias é muito importante”, afirmou.

Diálogo político e cenário pré-eleitoral

Na quinta-feira (9), Haddad revelou, em entrevista ao SBT News, que procurou Kassab com o objetivo de abrir um canal de diálogo e entender melhor o posicionamento do PSD no atual cenário político, além de discutir a permanência da sigla na base de apoio ao governador.

Apesar da aproximação, Kassab reforçou que não há mudança de rumo no partido. “Vale registrar que o PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio”, destacou.

Mudanças na composição política

O contexto das conversas ocorre em meio a alterações na estrutura política do governo paulista. O vice-governador Felício Ramuth deixou o PSD e se filiou ao MDB, fazendo com que o partido de Kassab ficasse fora da chapa encabeçada por Tarcísio.

Além disso, o próprio Kassab deixou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado. Segundo ele, a saída ocorreu por incompatibilidade entre a função no Executivo e as atividades partidárias em um ano pré-eleitoral.

Mesmo diante dessas mudanças, o dirigente reiterou o alinhamento do PSD com o atual governador, afastando, ao menos por ora, qualquer possibilidade de rompimento político.

 

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Lei sancionada por Lula torna homicídio vicário crime hediondo no Brasil

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *