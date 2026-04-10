Kassab diz que PSD segue com Tarcísio e minimiza conversas com Haddad

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido permanece “muito firme” no apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apesar de recentes conversas com o ex-ministro e pré-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT).

A declaração foi dada após um jantar com empresários, em meio a especulações sobre possíveis mudanças no cenário político paulista. Kassab confirmou que trocou mensagens com Haddad, mas minimizou o conteúdo da conversa.

“Ele enviou uma mensagem de Feliz Páscoa e eu retribuí. Até posso, porque discutir políticas públicas e ideias é muito importante”, afirmou.

Diálogo político e cenário pré-eleitoral

Na quinta-feira (9), Haddad revelou, em entrevista ao SBT News, que procurou Kassab com o objetivo de abrir um canal de diálogo e entender melhor o posicionamento do PSD no atual cenário político, além de discutir a permanência da sigla na base de apoio ao governador.

Apesar da aproximação, Kassab reforçou que não há mudança de rumo no partido. “Vale registrar que o PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio”, destacou.

Mudanças na composição política

O contexto das conversas ocorre em meio a alterações na estrutura política do governo paulista. O vice-governador Felício Ramuth deixou o PSD e se filiou ao MDB, fazendo com que o partido de Kassab ficasse fora da chapa encabeçada por Tarcísio.

Além disso, o próprio Kassab deixou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado. Segundo ele, a saída ocorreu por incompatibilidade entre a função no Executivo e as atividades partidárias em um ano pré-eleitoral.

Mesmo diante dessas mudanças, o dirigente reiterou o alinhamento do PSD com o atual governador, afastando, ao menos por ora, qualquer possibilidade de rompimento político.

Com informações do SBT News

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