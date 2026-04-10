Sesc Teatro Prosa realiza show com Paulo Simões para celebrar 50 anos de “Trem do Pantanal”

O Sesc Teatro Prosa realiza no dia 16 de abril, às 19h, o show Trem do Pantanal | 50 Anos, com o artista Paulo Simões. O evento marca o início de uma retrospectiva da carreira do cantor e compositor, celebrando o legado de uma das músicas mais emblemáticas da cultura sul-mato-grossense.

Com uma apresentação inédita ao vivo, Simões estará acompanhado por uma banda formada pelos melhores músicos do Estado, e o show ainda prepara um álbum de sucessos ao vivo para 2026, celebrando o legado de uma obra que atravessa gerações.

A canção Trem do Pantanal, composta por Paulo Simões e Geraldo Roca em 1975, durante uma viagem rumo a Santa Cruz de la Sierra, é um ícone da cultura sul-mato-grossense. O tema, que atravessou fronteiras e tornou-se um patrimônio cultural da música brasileira, será apresentado em uma versão inédita, gravada ao vivo no Teatro do Mundo em 2023.

Carioca criado em Campo Grande, Paulo Simões construiu sua carreira equilibrando modernidade e tradição. Suas canções foram interpretadas por artistas como Almir Sater, Renato Teixeira, Sandy e Junior, Maria Bethânia, Ivan Lins e Michel Teló, entre outros. Com uma discografia que inclui um compacto, um LP, cinco CDs individuais, uma coletânea e participações em discos coletivos, Simões também é conhecido pelo trabalho com o Chalana de Prata e o projeto Violas Pantaneiras.

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.