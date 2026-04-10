Entre caos e emoção, fãs dizem que show do Guns N’ Roses “valeu a pena” em Campo Grande

Apesar dos longos congestionamentos, falhas na organização e até caminhadas de quilômetros, fãs que estiveram no show da banda Guns N’ Roses, em Campo Grande, na noite de quinta-feira (9), afirmam que a experiência, no fim das contas, compensou.

A apresentação, marcada por atraso e dificuldades logísticas, terminou com um sentimento comum entre muitos presentes: o espetáculo no palco superou os perrengues enfrentados antes e depois.

“Foi perfeito”, dizem fãs

A fisioterapeuta Juliane Souza resumiu a experiência em uma palavra: realização. Fã da banda, ela conseguiu ficar próxima ao palco e não escondeu a emoção.

“Foi a realização de um sonho poder assistir ao show do Guns N’ Roses em Campo Grande, conseguir ficar perto do palco e ver eles de perto. Foi perfeito!”, afirmou.

Apesar do encantamento com a apresentação, Juliane criticou a organização, principalmente na logística de trânsito. Segundo ela, a escolha de um local com acesso limitado e a falta de controle no fluxo de veículos agravaram o caos.

“Se desde o início tivessem organizado com ‘siga e pare’, muita coisa seria evitada. Sem cabimento ficar presa cinco horas no estacionamento”, disse.

Caminhada de 10 km e exaustão

A jornalista Amanda Ferreira viveu uma experiência mais desgastante. Para não perder o início do show, ela e duas amigas precisaram abandonar o transporte coletivo e seguir a pé por cerca de 10 quilômetros até o autódromo.

“Cheguei bem na hora que começou, mas já estava completamente exausta. Não consegui aproveitar como queria, fiquei sentada na maior parte do tempo porque meu pé estava doendo muito”, relatou.

Amanda também criticou a falta de orientação no trânsito, mesmo com a presença de agentes.

“Tinha Polícia Federal, Detran, mas ninguém sabia orientar. As ruas estavam congestionadas, tinha caminhão circulando mesmo sendo proibido. Foi um caos”, afirmou.

Após o show, a situação continuou complicada. Sem transporte disponível e com restrições para embarque, ela só conseguiu chegar em casa por volta das 5h da manhã.

“Sou fã desde criança, queria muito viver esse momento, mas acabou sendo uma das experiências mais traumáticas que já passei”, desabafou.

Espetáculo compensa dificuldades

Já a fisioterapeuta Priscila Oliveira destacou que, apesar dos problemas, o show em si superou as expectativas.

“Os caras estão mais velhos, mas com uma energia incrível. Foi maravilhoso”, disse.

Ela contou que se preparou para chegar cedo e garantir um bom lugar, o que ajudou a evitar transtornos na entrada. No entanto, a saída foi marcada por horas de espera.

“O show acabou por volta de 0h40 e eu só consegui sair depois das 5h. Cheguei em casa quase 7h. A logística de trânsito foi horrível”, relatou.

Atraso e vaias

O início do show também foi marcado por atraso de cerca de uma hora. Por volta das 21h45, uma produtora do evento subiu ao palco para pedir desculpas ao público, em nome da organização e da banda. A fala, no entanto, foi recebida com vaias.

A justificativa extraoficial para o atraso seria justamente a dificuldade de acesso ao local, já que muitos fãs enfrentaram congestionamentos na BR-262 e chegaram com atraso, alguns após abandonarem veículos para seguir a pé.

Entre o sonho e o caos

Mesmo com relatos de desorganização, falta de estrutura e dificuldades de acesso, o sentimento de muitos fãs foi de que o show entrou para a memória.

Entre críticas e elogios, a apresentação do Guns N’ Roses em Campo Grande deixou um saldo ambíguo: um espetáculo grandioso no palco, mas cercado por falhas que transformaram a experiência fora dele em um verdadeiro desafio.

Até o momento não há informações oficiais sobre a extensão do congestionamento, vias afetada e demais problemas causados.

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