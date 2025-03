Operação ‘Alta Tensão’ prende cinco em flagrante por furto de energia em Campo Grande

Durante a ação, um dos homens danficou o quadro de energia para atrapalhar a perícia do fornecimento de energia do local

Na manhã desta terça-feira (25) a “Operação Alta Tensão” foi deflagrada e cinco pessoas foram presas em flagrante por furto de energia na região do Segredo em Campo Grande.

Após operação foi realizada em sete locais da região a partir de dados da Energisa. Foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia em residências e pontos de comércio, confirmadas pela Perícia Criminal.

Um homem foi conduzido por suspeita de cometer fraude processual ao danificar o quadro de energia e atrapalhar os trabalhos periciais. Ao todo, cinco pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica, previsto no artigo 155, parágrafo 3° do Código Penal, cuja pena reclusão varia de um a quatro anos e multa.

A operação foi deflagrada pela Segunda Delegacia de Polícia.

