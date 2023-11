Inmetro realiza encontro jurídico nesta terça e quarta-feira em MS

Nos dias 21 e 22 de novembro, acontece em Campo Grande o encontro Jurídico da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ – I), braço executivo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) em todo o território brasileiro.

Na sede da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a partir das 9h da manhã, o encontro acontece com principal objetivo de integrar e esclarecer rotinas para toda a estrutura jurídica do INMETRO.

Diretora Jurídica da Agência Estadual de Metrologia do MS/Inmetro, Flávia Caloni Gomes explica que o evento conta com participação de procuradores federais, Enac (Equipe Nacional de Cobrança), além de diretores do júri de cada órgão que representa o Inmetro em seus estados.

A Agência Estadual de Metrologia de MS tem se destacado pela atuação de sua gestão. Foi contemplada para sediar este encontro cujo objetivo é integrar e esclarecer rotinas para toda a estrutura jurídica do Inmetro, baseada na articulação, participação, compartilhamento das decisões e repasse de informações técnicas, para que se possa garantir qualidade, transparência, além de uniformizar e padronizar os procedimentos junto a Procuradoria Federal do Inmetro.

Roteiro

Para dar início com a programação, às 10h, a apresentação de uma palestra realizada pela Drª Maíra Cauhi Wanderleu – Procuradora Chefe da PFE Inmetro.

Prosseguindo para a programação técnica deste encontro, às 11h, haverá a apresentação do tema “Serviços de Contencioso”. As servidores Cláudia Niemeyer e Michele de Souza explanam sobre os principais pontos de atenção par ao sistema Sapiens (Ensinar como trabalhar no Sapiens)

A seguir, às 12h, acontece o intervalo para o almoço, retomando os trabalhos às 14h, com a apresentação do Núcleo de Dívida Ativa e Auto de Infração.

Com informações da assessoria