Governo libera emendas de Gerson Claro para atender oito municípios

O Governo do Estado liberou emendas parlamentares do deputado Gerson Claro que atenderão prefeituras e instituições de 8 municípios. Os recursos na área da saúde serão aplicados na compra de medicamentos, insumos hospitalares, aquisição de ambulâncias.

A Apae de Anaurilândia recebeu recursos para aquisição de novos mobiliários, por sugestão do vereador Rafael Gusmão. A instituição, fundada há 29 anos, atualmente atende 70 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento.

O Hospital Marechal Rondon, de Jardim, por indicação do ex-Jaime Echeverria, vai aplicar os recursos na compra de insumos como soro fisiológico e esparadrapo. Com 37 leitos, o hospital atende pacientes de vários municípios da região.

Para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão foi liberada emenda coletiva para a compra de uma ambulância.

Receberam recursos para aplicar no custeio da saúde as prefeituras de Maracaju, Água Clara, Bodoquena, Selvíria e Sidrolândia.

Municípios beneficiados

O deputado Gerson Claro, destinou recursos, via emenda parlamentar, para 34 municípios , 14 instituições filantrópicas e 4 escolas estaduais. Do valor total de R$ 2 milhões que corresponde a cota de cada parlamentar, mais da metade, R$ 1 milhão vai para investimento e custeio da saúde, R$ 725.500,00, para projetos na área da assistência social e R$ 200 mil destinados à compra de equipamentos para educação.

Na área de educação, o deputado destinou recursos para comprar de ar condicionado, equipamentos multimídia, impressoras, notebook e armários, além do datashow. Acesse também: Contingenciamento menor convenceu Lula a manter meta de 2024

Com informações da assessoria