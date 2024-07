Denúncia anônima entrega entreposto de mercadorias contrabandeadas avaliadas em R$ 1 milhão

Entreposto utilizado por contrabandistas para armazenar produtos sem nota fiscal foi encontrado, na manhã desta terça-feira (30), em Mundo Novo, distante 463 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, a mercadoria foi avaliada em R$ 1 milhão.

De acordo com policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira), foram encontrados 875 aparelhos de telefone celular dos mais variados modelos, que ultrapassam o valor de R$ 1 milhão.

A equipe chegou ao local através de denúncia anônima. Mas quando os agentes entraram na casa, duas pessoas fugiram pelos fundos e não foram localizadas.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal de Mundo Novo, que deve avaliar qual o destino final dos aparelhos eletrônicos.

