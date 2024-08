Incêndios florestais em Mato Grosso do Sul têm aumento significativo, mas situação é controlada por ações emergenciais

Durante o mês de agosto, o estado de Mato Grosso do Sul observou um aumento no número de focos de incêndio, apesar das condições climáticas adversas que ajudaram a controlar a propagação do fogo. O aumento em Mato Grosso do Sul foi de 1.831% em comparação ao mesmo período do ano passado, com o número de focos saltando de 219 para 4.229 entre 1º e 27 de agosto, conforme dados do programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O crescimento de focos de incêndio em Mato Grosso do Sul foi o mais expressivo do país, superando todos os outros estados na comparação ano a ano. São Paulo também viu um aumento substancial de 919% no número de focos, subindo de 13º para 6º lugar no ranking nacional. Em São Paulo, 81% dos 2.600 focos registrados entre os dias 22 e 24 deste mês ocorreram em áreas de uso agropecuário, como canaviais e pastagens, segundo o cruzamento de imagens de satélite com dados da rede MapBiomas.

Mato Grosso, que liderava o número de focos até o dia 26 de agosto, experimentou um aumento de 345% no período comparativo. Outros estados críticos que mantiveram altas taxas de focos de incêndio são Amazonas, Pará e Rondônia.

Apesar do aumento significativo no número de focos, as condições climáticas, como o frio e as chuvas, e o trabalho das equipes de combate a incêndios ajudaram a controlar a propagação do fogo em Mato Grosso do Sul. As regiões pantaneiras, que enfrentaram desafios significativos de incêndio entre maio e início de agosto, estavam sob controle e em monitoramento até a noite de ontem (27), segundo o Corpo de Bombeiros do Estado.

No entanto, as equipes continuaram a enfrentar desafios em outras áreas do estado. O combate ao fogo foi intensificado em áreas florestais de Paranaíba, onde as temperaturas ultrapassaram os 30°C. Também houve esforços concentrados no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí, e em locais próximos à Ponte do Grego, em Terenos, e Figueirão. Além disso, as equipes continuavam o rescaldo de um incêndio em Coxim que havia ocorrido na semana anterior.

As autoridades continuam a monitorar e a atuar em áreas críticas para mitigar os impactos dos incêndios e prevenir novas ocorrências, enquanto o clima e as condições ambientais permanecem em atenção.

