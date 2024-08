Motorista cadeirante avança preferencial e colide com outro veículo em Campo Grande

Uma colisão envolvendo duas idosas, uma delas cadeirante, chamou a atenção no cruzamento da Rua José Antônio com a Rua Dolor Ferreira de Andrade, no Bairro São Francisco, em Campo Grande, nesta quarta-feira (28). Apesar do susto, ambas saíram ilesas do acidente.

A motorista cadeirante, de 73 anos, dirigia um Renault Duster Oroch e, segundo informações de testemunhas, avançou a preferencial e atingiu um Volkswagen T-Cross, conduzido por outra idosa, de 68 anos. Com o impacto, a picape acabou parando apenas ao colidir com o muro de um terreno na esquina.

A cadeirante seguia pela Rua José Antônio em direção ao Centro, levando seu veículo para uma revisão. O veículo havia sido comprado há menos de um ano e não possuía seguro. Na Rua Dolor Ferreira de Andrade, trafegava a senhora de 68 anos, que dirigia um Volkswagen T-Cross.

A motorista do T-Cross, que preferiu não se identificar, relatou que mora a apenas uma quadra do local do acidente e que estava dirigindo calmamente. “Foi um susto muito grande. Pensei que ia morrer”, desabafou. O impacto da batida fez o T-Cross girar na pista.

No momento da colisão, a motorista cadeirante perdeu o controle da direção, e seu carro só parou ao atingir o muro na esquina do cruzamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas a condutora recusou atendimento, afirmando que estava bem. Ela também não quis fornecer o contato de familiares e teve dificuldades para sair do veículo devido à sua condição.

Apesar dos danos materiais, o acidente não deixou feridos. As duas condutoras foram liberadas após a chegada dos serviços de emergência e o registro da ocorrência.

