Grupo Casa inicia temporada de Jogos de Cenas com votação do público

Serão três jogos, e grupo fará montagem completa de espetáculo mais votado

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas, apresentará três dias de jogos de cenas com diferentes turmas do grupo, nos dias 31 de agosto, três e cinco de setembro. Aberto ao público e com classificação livre, as turmas irão apresentar cenas curtas de vários espetáculos e a plateia votará qual cena vale a montagem de um espetáculo completo.

O Jogo de Cena é uma técnica teatral que consiste em uma série de exercícios e jogos improvisacionais, utilizados para desenvolver habilidades de atuação e estimular a criatividade dos atores.

No sábado (31) será a vez do primeiro jogo, com a turma ‘Desafio’, às 18h, com apresentação de cenas de ‘Alice no País das Maravilhas’, ‘Paco e o Tempo’ e ‘O Mágico de OZ’. Já em setembro é a vez das turmas adultas: no dia 3, às 19h, a turma ‘Vivências I’ apresenta cenas das peças de teatro ‘Beijo no Asfalto’, de Nelson Rodrigues, ‘Greve dos Sexos’, comédia grega de Aristófanes e ‘Jardim de Pedra’, de Alexsandre Carvalho. Dois dias depois, a turma ‘Vivências II’, com atores 50+, domina o palco a partir das 19h, com encenação de cenas de ‘Terceiro Sinal’ e ‘O inferno são os outros’.

Conforme a diretora do Grupo Casa, Ligia Pietro, todas as participantes e professores de cada turma trouxeram mais de 20 textos para serem encenados nos jogos, e uma votação interna escolheu os três melhores. O próximo passo é a votação do público que assistirá aos jogos, onde a melhor cena escolhida será montada pelos alunos, com estreia prevista para dezembro, após o elenco se aprofundar no texto, com pesquisa de figurino e cenário.

Ainda conforme a diretora, um dos objetivos dos jogos de cena é ampliar o repertório e referências dos próprios atores do Grupo. “Quanto mais os alunos ganham contato com a pluralidade da cena, mais criativos e estimulados ficam. Normalmente em cursos de teatro, o aluno enfrenta uma única montagem e estuda somente ela, mas a cena é composta por muitas existências, e quanto mais referências tivermos, quanto mais estudarmos, quanto mais contato tivermos com diferentes criações e linguagens cênicas, mais acessamos lugares de criação em nós mesmos, nos ampliando enquanto artistas da cena”, explicou em entrevista ao Jornal O Estado.

“Mas, certamente, essa brincadeira, esse jogo de cena, também resulta num envolvimento com o público, num posicionamento de escolher e defender seu próprio desejo de cena, e isso nos estrutura também enquanto seres humanos. Em relação à competição, ela existe como uma brincadeira entre as pessoas da turma, mas acabou que todas as pessoas gostaram muito das cenas escolhidas, e a que ganhar, temos certeza, todo mundo sairá ganhando junto”, reforça.

Os professores do Grupo Casa que estão dirigindo as montagens são os pesquisadores da cena Leonardo de Medeiros, Erika Oelke, Ana Lucia Serrou, Isabela Lopes e Leonardo de Castro.

O grupo já havia feito um projeto com jogos de cena a alguns anos atrás, segundo Pietro. “Foi com somente uma das turmas, eles defenderam cenas de ‘Vidas Secas’, de Graciliano Ramos, ‘O Alienista’, e ‘Macbeth’; Vidas Secas ganhou, durante a montagem chegou a pandemia e o espetáculo se transformou numa série para o youtube, chamada LABATUT. Durante o jogo, a plateia participou muito, e a Casa lotou no dia, e as equipes das cenas se dedicaram muito, com figurinos, cenários, para defenderem suas escolhas”, relembrou.

Serviço

A entrada é gratuita. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 9 9290-6961.

Por Carolina Rampi

