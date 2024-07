Van é prensada entre duas carretas na BR-267

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira (18), na BR-267, em Maracaju, distante 153 quilômetros de Campo Grande, após a van em que elas estavam ser prensada entre duas carretas.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o condutor da van reduziu a velocidade após a carreta da frente parar, quando foi atingido por trás por outro veículo de carga pesada que não conseguiu frear.

Com o impacto, a van acabou sendo prensada entre as carretas. Os dois ocupantes ficaram feridos e precisaram ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros.

Por conta da batida, parte da rodovia foi fechada formando um congestionamento quilométrico na região. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local para acompanhar a ocorrência. Não há previsão de quando os veículos serão retirados da pista.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.