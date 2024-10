Quatro são presos em depósito que abastecia mercado ilegal em Campo Grande

Quatro homens foram presos, nessa sexta-feira (11), no bairro Santa Mônica, em Campo Grande, após serem flagrados em um depósito ilegal que abastecia o contrabando de agrotóxico e cigarro de origem estrangeira no Estado.

Conforme informações, equipes do Batalhão de Choque receberam informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) de que uma quadrilha especializada em contrabando estaria mantendo um depósito na Capital.

Ao chegarem no endereço, encontraram três homens ao lado de uma Fiat Strada. Quando notaram a presença dos militares, os suspeitos correram para dentro de uma casa, mas deixaram o portão aberto.

Os policiais desceram e, ao se aproximarem do veículo, encontraram várias caixas de cigarro. Dessa forma, realizaram abordagem a todas as pessoas que estavam no imóvel. Na casa havia mais três carros. Dentro de cada um, estavam divididos diversos galões e pacotes contendo agrotóxico, bem como cigarros.

Um dos indivíduos confessou que havia mais produtos na casa dele, localizada no bairro Aero Rancho. No local, foram apreendidos pneus e armações para óculos. O grupo confessou que foi contratado para trazer a mercadoria para Campo Grande, onde receberiam R$ 1,3 mil pelo transporte.

Ao todo, foram apreendidos 1,7 milhão em produtos sem nota fiscal, que foram encaminhados à Polícia Federal da Capital.

