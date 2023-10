Guerra entre Israel e Hamas pode aumentar preço do diesel, diz Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta segunda-feira (09) que a guerra entre Israel e o Hamas pode provocar uma ampliação na volatilidade dos preços do petróleo.

“Na guerra, provavelmente vai ter aumento de volatilidade. [Haverá] variações muito especulativas em cima disso aí e [a situação] vai mostrar como é útil e como está dando certo a política de preços atual, pelo menos da Petrobras, como ela é capaz de mitigar um pouco esses efeitos”, disse Prates durante um evento no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da empresa brasileira, a decisão sobre um possível reajuste nos preços dos combustíveis no Brasil, caso haja uma elevação nos derivados em decorrência do cenário internacional, vai depender do comportamento de cada um deles – gasolina e diesel – no mercado global.

Para Prates, a hora agora é de acompanhar a situação internacional. “Ir acompanhando os preços, principalmente do diesel, e ir se organizando de acordo com isso. Se tiver que haver ajuste, a gente vai fazer ajuste”, destacou.

Com informações do SCC10.

