Radiotelescópio chinês FAST detecta nova explosão rápida de rádio do universo

Cientistas chineses, utilizando o Radiotelescópio Esférico de Abertura de Quinhentos Metros (FAST), o maior radiotelescópio de prato único do mundo, anunciaram a detecção de uma nova explosão rápida de rádio (FRB, em inglês) originada em outras partes do universo. Os FRBs são enigmáticos flashes de rádio com duração de apenas alguns milésimos de segundo, cuja origem ainda não foi completamente compreendida e foi confirmada em 2016.

Localizado na Província de Guizhou, no sudoeste da China, o FAST é uma megaestrutura científica operada pelo National Astronomical Observatories. Recentemente, uma equipe de pesquisa do laboratório local de ciência da informação e computação, vinculado à Universidade Normal de Guizhou, analisou os vastos volumes de dados de pesquisa do FAST e identificou um sinal de rádio fraco, denominado FRB 20200317A, reportando sua descoberta à comunidade astronômica internacional no final de setembro através do Telegram dos astrônomos.

O FAST, com uma área de recepção equivalente a 30 campos de futebol padrão, começou suas operações oficiais em 11 de janeiro de 2020. Desde então, tem se dedicado à detecção de FRBs, registrando os quatro primeiros FRBs não repetitivos em 2020. Os cientistas salientam que essas descobertas podem fornecer pistas essenciais para uma vasta gama de problemas astrofísicos.

