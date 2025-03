Curta “CORRE!” estreia em Campo Grande e leva às telas a rotina de dançarinas da Capital

Filme une dança e audiovisual para retratar os desafios e a história de sete artistas da cidade

A correria do dia a dia, os desafios da profissão e a força da arte como ferramenta de expressão ganham vida no curta-metragem CORRE!, que estreia nesta sexta-feira (14), às 19h, no Sesc Teatro Prosa, na R. Anhanduí – nº 200, em Campo Grande. O filme acompanha sete bailarinas em seus deslocamentos cotidianos pela cidade, conectando suas histórias por meio do movimento.

Com direção de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, CORRE! une a linguagem da dança ao cinema para retratar a realidade das artistas da Cia Dançurbana, uma das principais companhias do Estado. O elenco é formado por Ariane Nogueira, Livia Lopes, Jackeline Mourão, Maura Menezes, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Renata Leoni, que interpretam a si mesmas em um registro sensível sobre trabalho, arte e identidade.

A trilha sonora original do curta foi composta por Serena MC, rapper e multiartista que também assina um poema exclusivo para o projeto. Além disso, o filme investe em acessibilidade, disponibilizando audiodescrição e interpretação em Libras para garantir que mais pessoas possam acompanhar a obra.

Jackeline Mourão, que também está no elenco, destaca a experiência de trabalhar na produção. “Foi um desafio fazer essa intersecção da dança com o audiovisual, mas no fim acredito que o resultado foi muito bom. Estou super feliz com essa realização”, afirma.

Além da exibição no Sesc, CORRE! terá sessões especiais em espaços comunitários. No dia 22 de março, será apresentado na Cufa Campo Grande e na Favela Verdes Mares, acompanhado de rodas de conversa com mulheres da comunidade, reforçando o compromisso do projeto com a democratização do acesso à cultura.

O curta foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Secretaria Executiva de Cultura de Campo Grande (Secult), Prefeitura de Campo Grande, Ministério da Cultura e Governo Federal.

A entrada para a estreia é gratuita, e os ingressos podem ser reservados pelo Sympla.

