Fraude no INSS: Correios já atenderam mais de 100 mil aposentados

Quem tem dificuldade em fazer a solicitação online pode usar o serviço

Mais de 100 mil aposentados e pensionistas do INSS já foram atendidos pelos Correiosem todo o Brasil. As pessoas foram averiguar se tiveram descontos irregulares de entidades associativas no contracheque. O número foi divulgado ao meio-dia desta segunda-feira (2/6) pela empresa.

Esse atendimento começou na última sexta-feira, com foco nas pessoas que têm dificuldade em usar a internet e preferem ser atendidos presencialmente.

Para encontrar uma agência dos Correios que faça esse atendimento, a pessoa pode consultar os sites do INSS e dos Correios , ou a Central 135.

No sistema do “Meu INSS” e no telefone 135 já são quase 2,5 milhões aposentados e pensionistas que pediram a devolução do dinheiro, de acordo com o último balanço de sábado. Apenas 60 mil confirmaram os débitos.

A quantidade de entidades associativas contestadas continua a mesma: 41. Após a contestação, elas têm 15 dias úteis para responder.

O objetivo do governo federal é devolver o dinheiro aos segurados do INSSaté o fim do ano. Inclusive, recursos do Tesouro Nacional podem ser utilizados para isso. Nesta segunda-feira o ministro Fernando Haddad afirmou que ainda vai conversar com o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre o assunto.

Com informações da Agência Brasil

