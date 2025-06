Caminhões com quase 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Mundo Novo

Motoristas abandonaram veículos e fugiram a pé após perseguição; carga é avaliada em mais de R$ 1 milhão



Dois caminhões carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na manhã deste sábado (31) em Mundo Novo, município localizado na região de fronteira com o país vizinho. A apreensão foi feita por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), durante patrulhamento na Estrada do Lixão, próximo à rodovia MS-299.

Segundo informações divulgadas, os agentes avistaram os dois veículos – um M. Benz 1113 e um Iveco Daily Baú – atravessando a fronteira e entrando em território brasileiro. Com a aproximação da viatura, os motoristas tentaram escapar. Após alguns quilômetros de perseguição, os condutores abandonaram os caminhões e fugiram a pé por uma plantação da região.

Buscas foram realizadas nas imediações, mas até o momento ninguém foi preso. Dentro dos caminhões, foram encontrados 19,8 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal válida.

A carga, estimada em R$ 1,1 milhão, foi encaminhada à unidade da Receita Federal em Mundo Novo. As investigações sobre a origem da carga e a identificação dos responsáveis devem continuar.

