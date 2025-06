Capital lança projeto com 10 mil vagas em cursos gratuitos para qualificar população para o mercado de trabalho

Iniciativa da Cãmara Municipal em parceria com o Senai visa combater a informalidade e o “apagão” de mão de obra no Estado

Foi lançado nesta terça-feira (3), na Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto Pronto Pro Trabalho, que vai oferecer 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos. A ação é resultado de uma parceria entre a Casa de Leis e o Sistema Fiems/Senai, e tem como objetivo preparar a população campo-grandense para disputar vagas com mais chances no mercado formal de trabalho.

Durante a manhã, 16 pessoas já deram início ao curso “Primeiros passos na confeitaria criativa”, realizado em uma carreta-escola instalada no estacionamento da Câmara. A estrutura segue funcionando ao longo da semana com novas turmas e cursos voltados à panificação e confeitaria.

As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa interessada, diretamente em um totem de autoatendimento instalado no prédio da Câmara, próximo à recepção. No total, serão 45 cursos presenciais com conteúdo prático, abrangendo áreas como construção civil, alimentação, setor automotivo, manutenção e logística.

O lançamento do programa ocorreu no Plenário Oliva Enciso, antes da sessão ordinária. O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou o papel da instituição na aproximação entre os moradores e o setor produtivo. “A Câmara é a Casa do Povo, a Casa de cada um dos campo-grandenses, é também a Casa da indústria, do comércio, de quem produz, do empresário, do trabalhador”, afirmou. Segundo ele, a meta é levar os cursos também para os bairros, com apoio dos parlamentares, que atuarão como ponte entre os moradores e as capacitações.

“Temos, hoje, nascendo neste dia uma ferramenta na mão de cada parlamentar para direcionar esse profissional a um curso de qualificação, para disputar a vaga de igual para igual, com salário digno para sua família e planejando esse crescimento de carreira”, completou Papy. A intenção é ampliar o alcance do projeto em escolas, igrejas e associações de bairro, facilitando o acesso a quem mais precisa.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, reforçou o papel da instituição no projeto: “O Senai vai, na prática, estar permitindo que essas 10 mil vagas sejam preenchidas e que a gente possa colocar essas pessoas prontas para o mercado de trabalho”. Ao final do curso, os alunos saem com o currículo atualizado e são encaminhados a vagas por meio de parcerias com a Funtrab, Funsat e empresas do setor industrial.

A iniciativa foi elogiada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, que destacou o problema do “apagão de mão de obra” no Estado e informou que há 25 mil vagas em aberto na indústria de Mato Grosso do Sul. Ele também alertou sobre obstáculos para preencher essas vagas. “Temos dificuldade em fazer a matrícula da pessoa, que tem medo de perder benefício. Por isso, estamos trabalhando com parcerias”, disse, ao mencionar o alto número de trabalhadores na informalidade no Estado, estimado em 478 mil pessoas.

A vice-prefeita Camilla Nascimento, que também é secretária municipal de Assistência Social, afirmou que o projeto representa um esforço conjunto para transformar a realidade de muitas famílias. “Mãos unidas proporcionando o mais importante na cidade: atender as pessoas de forma justa e igualitária”, afirmou, destacando o papel da qualificação técnica no desenvolvimento da capital.

Entre os participantes do curso inaugural, histórias de superação e recomeço. Katia Mustafa, que se mudou há um ano para Campo Grande, viu na panificação uma chance de se reinventar. “Eu era da área comercial, da área de marketing, mudei de cidade há um ano e não me recoloquei no mercado, porque eu já tenho 51 anos e a recolocação foi meio difícil. Comecei a trabalhar com isso, mas aí eu vi a necessidade de técnica”, contou.

Moira Salazar, moradora da Vila Romana, também aproveitou a oportunidade. Artesã e vendedora de colares em feiras, ela decidiu diversificar a fonte de renda. “É um desafio, já tenho jeito para vendas, gosto de aprender. Então, se o artesanato não estiver dando certo, já tenho outra opção”, disse.

Os cursos da carreta seguem até o dia 6 de junho, com as seguintes formações:

● 04 de junho: Pão na massa – pães salgados para começar

● 05 de junho: Pães doces que vendam – primeiros passos para lucrar com sabor

● 06 de junho: Salgados de sucesso – o início da sua renda no forno

Quem tiver interesse em participar pode fazer a pré-matrícula no totem da Câmara ou buscar mais informações pelo WhatsApp (67) 99263-9000.

