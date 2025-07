Trio é preso com mais de 1,5 tonelada de maconha em caminhão na MS-164

Carga saiu de Ponta Porã e seria levada até Campo Grande; idoso de 90 anos está entre os detidos

Uma abordagem de rotina na rodovia MS-164, em Maracaju, levou à apreensão de 1.558 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de um caminhão baú. Três pessoas foram presas: dois homens, um deles com 90 anos, e uma mulher de 41.

O flagrante ocorreu no último sábado (28), nas proximidades do distrito de Vista Alegre. O grupo estava a bordo de um caminhão Mercedes-Benz 1314 quando foi parado por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram a droga.

Questionados, os envolvidos contaram que o carregamento saiu de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e tinha como destino a Campo Grande. Pelo transporte, o trio receberia R$ 3 mil.

Todo o material apreendido, junto com os detidos e o caminhão, foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 3,4 milhões. A investigação agora deve apurar a origem da droga e a participação de outras pessoas no esquema.

