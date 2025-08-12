Explosão em fábrica de explosivos assusta moradores e deixa feridos na Grande Curitiba

Uma explosão de grandes proporções em uma fábrica de materiais explosivos assustou moradores de Quatro Barras e de outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12). O incidente ocorreu na Enaex Britanite, empresa líder nacional na produção de explosivos e serviços de fragmentação de rocha desde 2017.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, ao menos 15 pessoas ficaram feridas e sete estão desaparecidas. Ainda de acordo com a corporação, focos de incêndio foram registrados no local logo após a explosão, mas já foram controlados.

O impacto da detonação foi sentido a quilômetros de distância. Casas e comércios próximos sofreram danos estruturais, como tetos desabados e portas de vidro estilhaçadas. Vídeos gravados por moradores mostram a força da explosão e os prejuízos causados nas áreas vizinhas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Siate e Samu permanecem no local para prestar atendimento às vítimas e realizar buscas pelos desaparecidos. A área foi isolada e peritos devem iniciar as investigações para determinar as causas da explosão.

Com informações do G1 Paraná e Rede Massa

