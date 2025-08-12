Moradores do Itatiaia comemoram a chegada de asfalto após décadas de espera

Cerca de 112 mil pessoas serão beneficiadas com as obras na Região Bandeiras

Moradores do Residencial Itatiaia, em Campo Grande, celebram a conclusão de obras de pavimentação, drenagem e instalação de calçadas e infraestrutura que transformaram o cotidiano na região. Com investimento de R$6,2 milhões, a Prefeitura entregou 2,98 km de asfalto, além de trechos com pavimentação em paver, tecnologia que facilita a absorção da água da chuva, ajuda na drenagem e reduz alagamentos, especialmente em áreas onde o lençol freático é superficial. Ao todo, cerca de 112 mil pessoas serão beneficiadas com as obras na Região Bandeiras

As ruas Assef Buainain, Aury Vasconcelos, Avelina Costa de Andrade, Ayd Saravy de Souza, Bráulio de Souza, Erci Cunha Martins, Jorge Luis Anchieta Curado, Manoel Olegário da Silva, Norberto Ribeiro de Souza, Santa Marina, Sebastião dos Santos e Ubaldino Saravy receberam as melhorias, beneficiando também bairros vizinhos como o Tiradentes.

A dona Rosângela Bado da Silva Neto, moradora há sete anos da região, lembra das dificuldades antes da obra. “Era muita poeira na seca e barro quando chovia. Motorista de aplicativo nem queria entrar aqui. No tempo seco, era poeira entrando em casa, eu tenho alergia e vivia atacada. Ficou ótimo a obra, melhorou muito as nossas vidas. Agora a calçada e o asfalto facilitam tudo, a casa fica limpa por mais tempo e até minha saúde melhorou”, contou.

Para a líder comunitária Maria Luísa Ferreira, a entrega é resultado de anos de mobilização. Eu corri atrás, pedi esgoto, assinaturas, fui a reuniões. Antes, havia moradores que ficavam atolados na lama. Hoje, entrar e sair de casa é fácil. Foram anos de luta para ver o bairro assim. É uma vitória para toda a comunidade”, disse.

Conhecida como “Luísa da Lagoa”, ela também atuou voluntariamente na preservação do entorno da Lagoa Itatiaia. A líder relembra a trajetória de luta pela revitalização da região. “Quando cheguei aqui, há 13 anos, isso tudo era abandonado: a lagoa estava suja, a guarita fechada e não havia presença da guarda municipal. Peguei minha carriola, vassoura e enxada e comecei a cuidar voluntariamente, durante dois anos, até o trabalho ser reconhecido. Enfrentei chuva e frio para ver esse espaço vivo novamente. Hoje, depois de mais de 20 anos sem manutenção, ver o asfalto e as obras acontecendo me deixa feliz, porque tudo isso foi uma conquista coletiva. Fiz pelo bem da comunidade, e ver a transformação é motivo de orgulho”.

Outra moradora da região, Ruth Rodrigues, relembra os transtornos causados pela falta de pavimentação. “Lá em casa, alagava tudo. Os carros não conseguiam passar e, quando tentavam, ficavam atolados. Depois do alagamento, vinha outro problema, o barro, que dificultava muito a limpeza. Agora, acredito que essa situação vai melhorar bastante. Estou muito feliz com a chegada do asfalto na porta de casa”.

Moradora desde 2007, Monique Merlone conta que a luta por melhorias na região é antiga. “Desde que me mudei para cá, entrei em um grupo de moradores que batalhavam por essas obras. O pessoal do residencial se uniu para tentar conquistar mudanças. A pavimentação. Agora, espero que seja concluída a rede de esgoto e iniciada a terceira fase da pavimentação”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, destacou que a pavimentação faz parte de um pacote maior de obras na região. “Estamos entregando a primeira etapa. A segunda, fruto de parceria com o Governo do Estado e recurso da senadora Tereza Cristina, já está com toda a documentação pronta e deve ser licitada em breve”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que o bairro esperava o asfalto há mais de 30 anos. “Hoje, estamos entregando 14 obras na Região Bandeira. Gestão não é só obra, mas também olhar humanizado para as pessoas. Aqui no Itatiaia, estamos mudando a realidade de quem conviveu com poeira, lama e dificuldade de acesso por décadas”, disse.

Além da pavimentação, o pacote de investimentos contempla revitalizações de praças, reformas de escolas e unidades de saúde, além de infraestrutura para lazer e esporte. No entorno da Lagoa Itatiaia, por exemplo, a reurbanização prevê a instalação de píeres, melhorias no calçamento e equipamentos de convivência. Na data de ontem (11) também foi entregue a revitalização da Emei (Escolas Municipais de Educação Infantil) Zacarias, no Rita Vieira, obra que faz parte do pacote.

Quando finalizada, a revitalização da lagoa deve se tornar um novo ponto de encontro para famílias e visitantes, valorizando ainda mais a região. “Estamos trabalhando para entregar essa obra ainda este ano. Não abrimos mão da qualidade, por isso optamos por concluir todos os detalhes antes da inauguração”, completou Miglioli.

Novo acesso às Moreninhas deve impulsionar mobilidade

Durante a agenda de entregas, a prefeita também comentou sobre o andamento do novo acesso às Moreninhas, obra considerada estratégica para a mobilidade urbana de Campo Grande. A ligação interligará a região ao Itamaracá e à Guaicurus, facilitando o deslocamento de quem trabalha no Centro ou em bairros próximos.

Segundo Adriane Lopes, o projeto está em fase final de desapropriação, etapa necessária para dar continuidade às obras. “As Moreninhas eram como uma ilha, com apenas um acesso. Agora, teremos um novo trajeto que vai encurtar distâncias, reduzir o tempo de deslocamento e impulsionar o desenvolvimento da região”, afirmou.

O investimento para essa obra é fruto da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado. A previsão é que, após a conclusão das desapropriações, as frentes de trabalho sejam aceleradas para entrega no menor prazo possível.

Morador do Moreninhas há 29 anos, Jorge Oliveira conta que a obra é aguardada há muito tempo pela comunidade e deve reduzir pela metade o tempo de deslocamento até o Centro. “Eu trabalho no Centro e faço esse trajeto todos os dias, que hoje leva cerca de 20 minutos. Acredito que, com esse acesso, consiga cortar esse tempo pela metade. Vai ficar muito mais fácil transitar pela cidade e entrar no bairro. Já tivemos avanços importantes com a implantação de acessos anteriores, mas sempre é possível melhorar”.

Sisep sinaliza trecho onde idoso caiu com carro no Bosque das Araras

Um casal de idosos, de 65 e 63 anos passou por um grande susto no último sábado (9), quando o veículo em que estavam caiu em um buraco na Rua Antonio Alves Medeiros, Bosque das Araras. Com a via com obras inacabadas, o veículo não conseguiu passar pelo trecho e acabou engolido pelo buraco.

Em nota enviada ao O Estado, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou que o local foi sinalizado novamente. Quanto a obra, a empresa que estava executando os trabalhos pediu a rescisão do contrato e agora a Sisep já está dando andamento aos procedimentos legais para a contratação da empresa que ficou em segundo lugar na licitação.

Mesmo assim, a Secretaria confirmou que está buscando agilizar o processo cumprindo todos os requisitos legais, para que a obra seja retomada o mais rápido possível.

Por Inez Nazira

