Taxista morre após capotamento na BR-158; corpo foi encontrado horas depois

Manoel dos Santos Ferreira, 65 anos, morreu após capotar o táxi que dirigia na manhã dessa segunda-feira (11), na BR-158, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. O carro tombou próximo ao acesso de uma fábrica de celulose, mas só foi localizado no fim da tarde, por volta das 16h45.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a suspeita é que Manoel tenha perdido o controle da direção, saído da pista e capotado. O corpo foi encontrado a cerca de 15 metros do veículo, o que indica que ele provavelmente não usava o cinto de segurança no momento do acidente.

Um caminhoneiro que passou pelo local pela manhã chegou a ver o carro acidentado, mas não encontrou vítimas. Somente ao retornar horas depois e notar a situação, acionou o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF confirmaram a morte e preservaram a área para a realização da perícia.

Desaparecimento

Manoel morava com o filho em Três Lagoas, onde estava a trabalho. O filho havia registrado boletim de ocorrência no sábado (9), após o desaparecimento do pai. Segundo o registro, Manoel saiu de um hotel dizendo que iria para Inocência, mas não chegou ao destino. O celular dele chegou a ser rastreado no município de Itapura (SP).

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil e pela perícia criminal. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima. Documentos e dinheiro encontrados com o motorista foram entregues ao filho no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

