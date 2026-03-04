Irmãos se entregam após tiroteio que matou segurança em tabacaria de Campo Grande

Ataque na madrugada de domingo deixou três pessoas feridas, incluindo duas adolescentes; João Alex Vieira não resistiu aos ferimentos

Nesta quarta-feira (4), dois irmãos se apresentaram à Delegacia de Homicídios, suspeitos de efetuarem os disparos que mataram o segurança João Alex Vieira, de 37 anos, e feriram duas adolescentes na madrugada de domingo (1º), em uma tabacaria na Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi.

O ataque começou após uma briga dentro do estabelecimento, que causou correria entre clientes. Alguns envolvidos deixaram o local, mas minutos depois retornaram armados e dispararam várias vezes na área externa. João Alex foi atingido na cabeça e morreu ainda na calçada.

As duas adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram atingidas e socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. Uma delas sofreu ferimento próximo ao olho, mas ainda não se sabe se foi causado por tiro ou estilhaços.

O local do crime apresentava sinais da violência durante a manhã: manchas de sangue, copos espalhados e fitas de isolamento usadas pela polícia.

Após se entregarem, os irmãos prestaram depoimento e foram liberados. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a motivação do ataque.

